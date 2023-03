El Jamming Festival 2022, evento que prometía ser el concierto más grande de la historia en el centro del país e incluso en toda Colombia, estaba programado para los días 19, 20 y 21 de marzo, y a última hora sus organizadores anunciaron su cancelación.



En ese momento a través de un comunicado de prensa la organización informó que por motivos de fuerza mayor fue necesario “aplazar” el festival. Dio a conocer que varias bandas desistieron de participar, por lo que fue necesario tomar esta decisión.

El cartel prometía la presentación de más de 100 artistas, entre ellos Black Eyed Peas, Shaggy, Los Tigres del Norte, Don Omar, Molotov, Rata Blanca, Enanitos Verdes, Vilma Palma e Vampiros, entre muchos otros. Sin embargo, el 18 de marzo se anunció que no habría evento.



Este fin de semana se cumple un año de esa desilusión, que muchos han catalogado como una estafa masiva. El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, dijo que pese a que el caso se denunció ante la Fiscalía, aún no hay resultados de las investigaciones.



“Pusimos una denuncia de manera formal en la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando las respectivas investigaciones con ese operador que iba a desarrollar ese evento y esperamos que esas investigaciones rindan unos resultados, especialmente para los comerciantes que tenían listos sus productos para venderlos”, expresó el mandatario.



Los empresarios fueron los más afectados, ya que perdieron parte de la inversión que hicieron para estar con sus productos y servicios en el festival.



Duvan Acosta, uno de los damnificados, aseguró que tenía listos los insumos para preparar cerca de 6.000 hamburguesas y ante esa determinación perdió más de 20 millones de pesos. Pese a ello, manifestó, aún no hay respuestas.



“Nos hicieron una propuesta absurda, prácticamente devolvernos entre tres y seis millones de pesos, que la verdad no es nada. Muchos compañeros en medio de la desesperación lo aceptaron, pero la mayoría no lo hicimos porque es una burla para nosotros los empresarios”, mencionó.



Según Buena Vibra Eventos E.U, empresa organizadora del Jamming Festival, se reembolsará el dinero a quienes compraron boletas.

Ibagué esperaba más de 100.000 asistentes en este evento, el cual habría dejado pérdidas por el orden de los 30.000 millones de pesos para la ciudad, además de un gran sinsabor para esta región.