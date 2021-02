Se mantiene el pico y cédula en Ibagué

Pese a que la Alcaldía de Ibagué determinó por levantar el toque de queda nocturno que se venía implementando en la ciudad, desde hace varias semanas, por ahora se mantendrá el pico y cédula para la realización de algunos trámites, con el fin evitar aglomeraciones.



Vale recordar que el alcalde Andrés Fabián Hurtado anunció que desde este viernes se suspende el toque de queda nocturno, que hasta este jueves rige desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana, y además se permitirá la apertura de la totalidad del comercio que operaba con planes piloto.

La decisión se debe a la reducción de la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que pasó del 99% al 67%.



El mandatario aclaró que aunque ya no será necesario el pico y cédula para el ingreso a supermercados, la medida sí se aplicará para la realización de trámites en entidades bancarias, oficinas de servicios públicos y en la Secretaría de Movilidad.



“Se levanta el toque de queda en Ibagué y también levantamos el pico y cédula para supermercados. Esto se debe a la disminución que hemos tenido en ocupación de cuidados intensivos”, expresó el alcalde Hurtado.



En este sentido, los lunes podrán dirigirse a hacer este tipo de diligencias, las personas cuyo documento de identidad termine en 0, 1, 2 y 3; los martes los números 4, 5, 6 y 7; los miércoles 8, 9, 0 y 1; los jueves 2, 3, 4 y 5; los viernes los 6, 7, 8, y 9; mientras que los sábados serán los 0, 1, 2, 3 y 4 y finalmente los domingos los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9.

El pico y cédula no tendrá un horario en particular y se cumplirá de acuerdo al horario de atención al público que tenga cada establecimiento. En los locales en donde no rige la medida se controlará el ingreso de usuarios mediante aforos.