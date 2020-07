Se prohíbe la actividad física en bicicleta en Zipaquirá

Con el fin de mitigar la expansión del coronavirus, el alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), Wilson García, confirmó algunas medidas de cuidado común que todos en esa ciudad deben acatar a partir de este viernes 24 de julio. Entre dichas medidas, se confirmó que queda prohibida la actividad física en bicicleta en toda la ciudad.

Se suspende la actividad física en bicicleta y están prohibidos los deportes colectivos. — Wilson García Fajardo (@wilsongarciaf) July 22, 2020

Todo parece indicar que la medida también obedece a que muchos ciclistas llegaban de Bogotá y municipios aledaños, siendo esa actividad física un riesgo para la salud de los pobladores de Zipaquirá.

Asimismo, se confirmó que los deportes colectivos no podrán practicarse. “Los establecimientos de comercio solo pueden hacer ventas a domicilio o para consumo fuera del establecimiento y no más fiestas en nuestro territorio, no seamos tercos e inconscientes, hay que promover el autocuidado”, recalcó.

En este sentido, anunció que el toque de queda será permanente para los menores de 18 y los mayores de 70 años. Además, hizo especial mención en que todos los ciudadanos deben cumplir con el pico y cédula, según la normativa vigente para evitarse una sanción.

Entre otras recomendaciones recordó el uso del tapabocas, el permanecer en casa en la medida de lo posible y confirmó que seguirán las labores de desinfección en los conjuntos residenciales de la ciudad.

El panorama

Colombia está entrando en su momento más álgido a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus al acercarse el pico, que han estimado expertos, no se presentará general en todo el país al mismo tiempo, sino que ocurrirá en diferentes momentos en cada una de las ciudades.

El Ministerio de Salud informó según el más reciente informe que el país alcanzó los 211.038 casos de coronavirus y 7.166 muertes, mientras que la cifra de recuperados ya se ubica en 98.840.