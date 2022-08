Siete veredas de Colombia, Huila, están incomunicadas desde hace cinco años

Habitantes de siete veredas del municipio de Colombia llevan 5 años incomunicados. Las más de 500 familias cruzan las aguas del río Ambicá, arriesgando sus vidas para poder comercializar los productos y desplazarse a la zona urbana.

Abrahán Alarcón, representante de las siete veredas afectadas indicó que “desde el 2017 quedamos totalmente aislados, la avalancha se llevó el puente El Totumo que tenía 45 metros, hemos vividos un calvario, pese a las vías alternas que construirnos el río siempre termina destruyéndolas”

La infraestructura fue arrasada por completo en noviembre del 2017 por una creciente súbita, también perjudicó viviendas y el acceso principal al municipio; tras varios años la problemática no se ha logrado solucionar, los doblemente colombianos siguen con las afectaciones, sin mayor solución.

El municipio de Colombia, completa casi tres años bajo calamidad pública debido a los impactos por las lluvias.

Esta zona es altamente productiva donde se cultiva lulo, frijol, granadilla, ganado, gran parte de los productos son llevados a la capital del país, además del sector cafetero que también se ve afectado.

Son al menos 500 familias de la vereda El Playón, Antillas, Armenia, Vernaza, Alto Zaragoza, Potrero Grande, y Holanda, pará más de 2 mil habitantes que viven a diario esta situación.

Pese a los diálogos con los entes gubernamentales, no se logra una solución definitiva, según manifestó Alarcón se planteó “un puente en comodato ubicado en la vía La Plata, un traslado que vale 9 mil millones de pesos, recursos que no se han podido conseguir, además tenemos estudios y diseños de un puente nuevo que tiene un costo de 18 y 20 mil millones, pero no hemos podidos con ningún ente que nos puedan ayudar”.

Isauro Lozano, alcalde de Colombia, indicó que “la solución la tenemos a la mano, es este puente modular ubicado en la vía Baraya- Colombia y el puente alterno, con los dos es perfecto, esta estructura está habilitada para 52 toneladas, y en esta zona no se necesitan tantas toneladas, necesitamos el puente, alargarlo y ponerle estructura de cable para 12 tonelada y una volqueta”.

Lozano manifestó que “el puente está en manos del gobierno departamental, nosotros podemos movilizar el puente hasta la zona e instalarlo, invertiríamos 1.300 millones de pesos, y esperaremos que el Gobierno Nacional de una solución definitiva para el puente nuevo, hay que construirlo, pero a futuro y necesitamos una solución inmediata, no podemos esperar más”.