La Alcaldía de Soacha, a través de la Secretaría de Movilidad aseguraron que este martes 8 de diciembre no implementarán la medida de ‘Pico y Placa Festivo’ en ese municipio de Cundinamarca.

Lea aquí: Tome nota a los cambios en Transmilenio por Navidad y Año Nuevo

Asimismo, no habrá cierres viales en las intersecciones, invasión de carril de Transmilenio y contraflujo sobre el perímetro urbano de la Autopista Sur, con el objetivo de mejorar el desplazamiento de la ciudadanía en este día.

“La medida de Pico y Placa se implementó para los lunes festivos, por lo que para el 8 de diciembre no estará presente esta medida. Pero en aras de mejorar la movilidad se tendrá en cuenta el no cierre de intersecciones sobre el municipio, perímetro urbano de la Autopista Sur, la no invasión al carril de Transmilenio ni el contraflujo, para preservar así la seguridad vial de los habitantes de Soacha”, puntualizó Nidia Hurtado Clavijo, secretaria de movilidad de Soacha.

Sin embargo, sí implementarán otras medidas como la restricción expedida por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional acorde al Plan Éxodo para vehículos de carga pesada en ambos sentidos de la vía para el día martes en el horario de 12:00 m. hasta las 11:00 p.m.

Lea también: Pico y placa en Bogotá: así funcionará del 7 al 11 de diciembre

Además, continúa la restricción ambiental a vehículos de carga pesada igual o superior a 3.4 toneladas, desde las 5:00 a.m., a 8:00 a.m., sentido Girardot - Bogotá y de 5:00 p.m., a 8:00 p.m., sentido Bogotá - Girardot.