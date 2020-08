Soacha tendrá toque de queda nocturno este puente festivo

Los días 15, 16 y 17 de agosto el municipio de Soacha (Cundinamarca) tendrá toque de queda nocturno, entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, según decretó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, debido al puente festivo y a las cifras que deja la pandemia de la COVID-19.

El mandatario aseguró que, a pesar de la restricción, entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, las personas podrán salir a hacer compras y diligencias pero se implementará el pico y cédula para evitar aglomeraciones en el comercio.

"Este fin de semana que viene, que es puente también, podremos salir. Las cédulas impares podrán salir el sábado, las cédulas pares el domingo y las terminadas en 0, 1, 2 y 3 podrán salir el lunes festivo", explicó Saldarriaga.

"Todos los días, hasta las 7:00 de la noche, podrán salir sin ningún tipo de inconveniente. Después de las 7:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada tendremos un toque de queda. Buscamos acabar esa vida social que es la que nos está aumentando la pandemia", declaró.

El municipio también tendrá prohibición de venta y consumo de licores, mientras que Saldarriaga explicó que las medidas se toman, porque en Bogotá se acerca el final del primer pico de la pandemia y hay que tener cuidado en ese municipio cercano a la capital, debido a su estrecha relación de contacto.

"No tener toque de queda, no quiere decir que no haya COVID-19 en Soacha. Todos deben cuidar su salud y la de sus familias. Necesitamos salvar la economía y empleos de nuestra ciudad pero si va a realizar compras este fin de semana, hágalo con todas las medidas de bioseguridad", expuso el Alcalde.