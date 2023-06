Soldados de desminado humanitario lanzan SOS: piden salir del Huila tras amenazas de grupos armados

Un SOS para ser sacados de la vereda Río Blanco en Baraya, Huila, lanzaron los integrantes del Batallón de Desminado No 5, afectados por grupos armados quienes atacaron un vehículo del Ejército. A los uniformados les habrías dado 24 horas para salir de la zona.

En un video que se conoció en las últimas horas, un integrante del Batallón de Desminado, con la voz quebrantada, toma la vocería e indica que ya no pueden estar en la zona, la comunidad no los está apoyando por temor a las represalias y denuncian que no los han querido sacar.

“La población civil no nos dejan estar en sus casas, predios o lado de ellos, el día 4 junio la comunidad tienen una reunión y solamente hay 14 soldados y nos han prometidos más pelotones y helicópteros”, dice le uniformado en el video.

Por su parte, el coronel de la Novena Brigada Edwin Becerra indicó que “ayer salieron 20 hombres vía aérea y hemos estado planeando todo el tiempo para la extracción de los demás uniformados, las labores se están adelantando con el fin de poder garantizar la salida de todos sin que se vaya ver afectada la población y a los integrantes de la fuerza pública”.

En la zona no están realizando ninguna labor, las autoridades indicaron que hasta el momento solo han logrado evacuar a los afectados con la quema del vehículo y se están realizando labores de patrullaje en la zona.

Los soldados hicieron un llamado a los organismos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que les ayuden e indican que estarían caminado en la vía en la vereda Río Blanco que comunica con Vegalarga para que puedan apoyar las labores de evacuación.

En el norte del Huila, Baraya, Tello, Colombia, se han conocido panfletos, denuncias por extorsiones y la presencia constante de las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Caquetá.