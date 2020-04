Sorprenden al personero de Venadillo, Tolima, consumiendo licor en establecimiento público

Uniformados de la Policía del Tolima sorprendieron a Luis Edgar León, personero del municipio de Venadillo; al comisario de familia de la misma localidad del norte del departamento, Yeison Yara Cardozo; al concejal Jorge Alexander Bonilla y a Brayan Espitia, funcionario de la Secretaría de Salud local, cuando presuntamente incumplían la cuarentena y consumían bebidas embriagantes.

Las autoridades reportaron que pese a que está en vigencia el aislamiento preventivo obligatorio, los funcionarios se encontraban consumiendo licor en un establecimiento público, que en el momento se encontraba cerrado.

“Las personas estaban dentro de una habitación, no estaban en fiesta, pero como no habitan allí, se les hizo el comparendo por no estar acatando las medidas. El establecimiento se sella porque ha sido reiterativo en conductas que atentan contra los decretos del Gobierno Nacional y el Departamental”, dijo el coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía del Tolima.

Por su parte el secretario del Interior de la Gobernación, Alexander Tovar, rechazó la situación y dijo que pese a que los trabajadores estatales tienen ciertas excepciones en la cuarentena, estas son para el cumplimiento de sus funciones, no para otro tipo de actividades.

“La ley es absolutamente para todos y nosotros como funcionarios tenemos que dar ejemplo. El Gobernador y el Presidente han pedido que por favor se queden en casa, nosotros tenemos que dar ejemplo y ayudar para que en los municipios todos se queden en casa”, señaló Tovar.

El secretario dijo que además de las acciones correctivas que ya se tomaron, es probable que la Procuraduría y la Fiscalía revisen este caso.

Vale recordar que la Procuraduría ya abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por presuntamente haber violado la cuarentena para participar en una reunión social.