SuperSalud interviene el hospital más importante del norte del Tolima

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa del hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar, ubicado en el municipio de El Líbano, al norte del departamento del Tolima.



Tras un proceso de auditoría que se cumplió en los primeros días de junio, la entidad del Gobierno Nacional encontró múltiples deficiencias en su funcionamiento, en temas administrativos, financieros, presupuestales, de contracción, entre otros. Esto llevó a tomar la decisión.

A través de un comunicado, la SuperSalud informó que en la auditoría se evidenciaron 31 hallazgos, entre los que se encuentran, demoras en la prestación del servicio, incumplimiento en los tiempos de consulta, aplicación de métodos de consulta no avalados por el Ministerio de Salud, sobreocupación en la unidad de urgencias, y más.



“Más de 123 días de espera para la atención. No garantiza la prestación de los servicios de salud de manera segura, generando barreras de acceso, como parte de las acciones de inspección, se evidenciaron casos de pacientes que debían esperar hasta cuatro meses para que les asignaran citas médicas”, señala el comunicado.



En materia financiera, según la Superintendencia, el centro asistencial no contaba con una adecuada gestión para el cobro de deudas por concepto de los servicios prestados a otras entidades. En este caso, la cartera asciende a los 13.000 millones de pesos.



“La Supersalud identificó que el Hospital evidencia inadecuada gestión gerencial por radicación inoportuna de la facturación por venta de servicios de salud, cuyo valor asciende a $13.955 millones”, agrega el documento.

La intervención del hospital Alfonso Jaramillo Salazar se estableció inicialmente por un año, tiempo en el que una gerente designada se encargará de administrar y tomar posesión de sus bienes y negocios.

La institución atiende más de 63.000 usuarios de los municipios de El Líbano, Casabianca, Murillo y Villahermosa.