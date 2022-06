Suplicamos a mi cuñado que diga la verdad: familia de psicóloga desaparecida 

La familia de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, desaparecida en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), desde el pasado 7 de junio, aseguró, a través de RCN Mundo, que están devastados por los hallazgos que hizo la Fiscalía, en torno a la desaparición de la mujer y a la posibilidad que Jonathan Torres, esté involucrado con el crimen.

Sandra Pinzón Castellanos, hermana de la víctima, dijo que la familia está conmocionada por las pruebas que presentó el delegado de la Fiscalía General, en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el Jonathan Torres, cuñado de la familia (esposo de Pilar hermana de Adriana Pinzón Castellanos), quien estaría involucrado con los hechos.

Teniendo en cuenta esto, los videos de las cámaras de seguridad además de otros elementos considerados como claves en la investigación, la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada y aunque el sujeto se declaró inocente, fue enviado a la cárcel.

"Como familia estamos totalmente devastados por lo que está pasando. Es supremamente triste para todos primero la pérdida de mi hermana, segundo, encontrar que una persona que se acogió en el hogar, como un miembro más y que todos quisimos y apreciamos, haya sido capaz de una cosa como esto, es algo que nos tiene totalmente conmocionados no sabemos que hacer en este momento solo suplicamos que nos diga dónde está mi hermana", sostuvo.

Un conocido de Jonathan Torres le dijo a las autoridades que el sujeto le dio a guardar un maletín, donde habían cuchillos con manchas de sangre, documentos de la psicóloga como la licencia de conducción, entre otros elementos. Mientras tanto, los rastros de sangre están siendo evaluados por los expertos de los laboratorios de genética del CTI.

Sandra Pinzón Castellanos desmintió en RCN Mundo que hubiese sido hallado un cadáver en la vereda San Jorge del municipio de Zipaquirá. Dijo que acompañó a los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y que no fue hallado ningún cuerpo.

"Esa información es falsa no se halló ningún cuerpo (...)" y dijo que, "yo personalmente estaba ayer con el grupo de criminalística del CTI y estábamos en la zona pero en ningún momento había ningún cuerpo de nada, esa información no sé cómo se filtró y no sé quien la está difundiendo pero es totalmente falsa", aseguró la mujer.

Sin embargo, fueron las autoridades las que informaron el pasado miércoles que se había encontrado un cuerpo pero no se determinó que fuera la víctima.

En RCN Mundo también relató que Pilar Pinzón Castellanos, quien durante 6 años sostuvo una relación sentimental con quien según la Fiscalía, estaría involucrado con la desaparición de la víctima, está muy afectada psicológicamente.

"Pilar está totalmente devastada ayer en entrevistas con el CTI y con nosotros, su familia, ella dijo que: es increíble que la persona en la que ella confió y a la que llegó a amar y con la que pretendió formar un hogar, le haya hecho eso a su hermana y a la familia".

Agregó que, en otro de los apartes de la entrevista dijo que, "no puede entender como alguien tiene la cabeza fría llegue a su casa como si nada hubiera pasado (...)".