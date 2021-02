Suspenden cobros de impuesto predial en Soacha por revisión

La Alcaldía de Soacha ordenó la revisión de 100% de los cargos por impuesto predial en la ciudad para corregir posibles inconsistencias en el cobro.

La decisión se tomó luego de múltiples protestas de ciudadanos que advirtieron de aumentos que multiplicaban por más de cinco los pagos de años anteriores.

“El año pasado, del impuesto predial pagamos 650.700 pesos, este año nos llega un pago de impuesto por 4’090.000 pesos”, dijo Sonia Cortés, propietaria de una casa en el barrio Santa Helena.

En las regiones: Tres muertos por accidente en una mina informal en Buriticá, Antioquia

Fernando silva, quien vive en el barrio Leon XIII, indicó: "El año pasado pagué de impuesto predial 456.000 pesos y este año me llega el impuesto por un total de $1’750.000 pesos".

La administración adelantó una revisión de numerosos casos allegados a sus oficinas y tomó la decisión de invalidar los recibos enviados a los hogares en las últimas semanas hasta tanto se corrijan las inconsistencias que evidenciaron.

'Pasan otras cosas: Tapabocaman', el héroe de la prevención del coronavirus

Las protestas ciudadanas llevaron al alcalde Juan Carlos Saldarriaga a adelantar encuentros con los ciudadanos inconformes para resolver las inconsistencias.

"Los recibos impresos en estos días ya no tendrán validez, es decir, aún no deben pagarlos y en reunión de Consejo de Gobierno junto con Catastro el mandatario evaluará el esquema tarifario", indicó la alcaldía de este municipio aledaño a Bogotá.

Los aumentos están relacionados con una actualización catastral que se adelanta, pues, según la administración, hace 12 años no se había realizado un proceso de este tipo.

Sin embargo, los habitantes no parecen convencidos con esta explicación. Al respecto, Sonia comentó: "A la vivienda no se le han hecho mejoras. Hay una casa prefabricada al fondo y adelante 72 metros cuadrados construidos, pero no tiene mejoras, siempre ha estado así".

Por su parte, Olga Infante también dijo: "Esa vivienda está construida así más o menos hace 20 años", por lo que no se explica un aumento que en su caso el impuesto aumentó en un 400% de un año a otro.

Además de la revisión de casos con cobros exagerados, la alcaldía reiteró que "se entregarán descuentos hasta del 50% del pago del predial y se darán hasta seis meses de plazo".

"En los próximos días llegará el recibo a las viviendas de los soachunos con la nueva tarifa”.

Internacional: Ola de frío golpea a Estados Unidos y deja a millones sin electricidad