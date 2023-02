Taxistas de Ibagué permanecerán en asamblea permanente

Representantes del gremio de taxistas en Ibagué aseguraron que estarán en asamblea permanente durante las próximas dos semanas con el propósito de verificar que la Alcaldía cumpla con los compromisos que adquirió en las últimas horas en medio de la jornada de paro nacional.



Vale recordar, que en una reunión entre voceros de ambas partes, se acordó levantar los 14 bloqueos que se presentaban en diferentes vías de la ciudad. El acuerdo se logró en una mesa de diálogo que se instaló durante las manifestaciones.

Al término del encuentro, el alcalde encargado de Ibagué, Leandro Vera, dijo que se adoptarán varias medidas para controlar el transporte ilegal en esta capital.

"Se fija una mesa conjunta entre los taxistas y la Secretaría de Movilidad para desarrollar una serie de acciones en cuanto a operativos para combatir la ilegalidad en Ibagué, debido a que hay aspectos importantes como que los taxistas sí pagan impuestos, expresó Vera.



Asimismo el municipio presentará un proyecto ante el Concejo con el fin de ampliar el cuerpo de agentes de tránsito y también implementará una campaña de comunicación para contrarrestar los servicios ilegales de transporte.



Por su parte Javier Gualteros, líder del gremio de taxistas, quien participó en la mesa de negociación, señaló que se mantendrán en asamblea permanente o en estado de alerta para realizar un seguimiento constante a esos compromisos.

“Continuamos en asamblea permanente, hay compromisos que se trataron en esta mesa de trabajo. Esperamos que no haya sido una reunión como las anteriores y que la ciudadanía entienda el reclamo de nuestros derechos”, mencionó.



De incumplirse los puntos pactados, podrían volver las protestas.