La alcaldesa de Guayabetal (Cundinamarca) Sonia Moreno, advirtió que la zona montañosa en esa región es muy inestable, ya que constantemente se presenta caída de material y deslizamientos.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria manifestó que “esta situación sigue generando riesgos para el tránsito. A la altura del kilómetro 58 en la vía al Llano no se ha hecho nada y ahí sí tenemos que hacer un llamado al Gobierno y a todos los que tienen que ver con este tema, porque es un riesgo que ha estado latente todo el tiempo. Nos genera unos cierres constantes de la vía y eso obedece a que al talud de la montaña no se le ha hecho nada. Pedimos para que no solo viabilicen el tema del viaducto, "nosotros tenemos un león dormido" y tenemos un problema gigante”.

Moreno manifestó que “hoy estamos un poco más tranquilos en la medida en que hemos podido reubicar a las familias, sacarlas de las zonas de peligro. Hicimos un trabajo conjunto con la comunidad, con entidades de socorro y con la Policía y logramos evacuar rápidamente más o menos 66 familias que ya están en albergues y alrededor de 15 viviendas están en riesgo de colapso alto”.

“En esa medida y salvaguardando la vida de las personas, podemos estar un poco más tranquilos de que ya podemos concentrarnos en hacer la valoración de la infraestructura tanto de las viviendas como de la red vial terciaria que también la tenemos colapsada en alrededor de un 95%”, aseguró.

Por otra parte, afirmó que “hoy haremos valoración de la zona con expertos técnicos tanto de la Gobernación de Cundinamarca como de la Unidad de Gestión de Riesgo. La valoración la haremos porque claramente se puede estar en riesgo y nosotros no lo hemos considerado. Lo más urgente que eran las viviendas que están cerca del Río Negro, todas las evacuamos, y ahora tenemos que mirar las que están más arriba que son 20 viviendas más. Eso lo valoraremos en la mañana y tomaremos decisiones”.