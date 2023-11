"Tienen más beneficios los bandidos que la gente de bien en este país": Gobernador del Tolima

Durante un evento en el que fueron exaltados altos mandos de la Fuerza Pública en el Tolima, el gobernador Ricardo Orozco, una vez más, cuestionó las políticas de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro que, en su concepto, ha tenido múltiples concesiones con los actores armados en esta región y en general en el país.

"Creo que hoy, sin lugar a dudas, tienen más beneficios los bandidos que la gente de bien en este país. Hay que decirlo con carácter, no podemos quedarnos callados. Es un clamor, no de un gobernador, es un clamor de Colombia, de que este país debe y tiene que cambiar en materia de seguridad", dijo Orozco.

También fue enfático al afirmar que son inconcebibles los decretos que restringen las acciones operativas en contra de las disidencias de las Farc, las cuales tienen injerencia en esta región en los municipios del sur del Tolima.

"La autoridad del Estado debe ser eso, autoridad y no permisividad, no proceso en el cual se firman decretos para que usted no pueda tener ninguna operatividad, pero que ellos puedan seguir delinquiendo, secuestrando, extorsionando, reclutando, desplazando y asesinando", agregó el gobernador del Tolima.

En ese sentido, también reprochó la decisión de llamar a calificar servicios a altos mandos de la fuerza pública, como Policía y Ejército, que le han aportado a la seguridad del país. Para él, esto ha tenido una repercusión negativa en la seguridad del territorio nacional.

"Me embarga un sentimiento de frustración que en los dos últimos años con lo que ha sucedido con parte de la Policía y el Ejército, y todos esos hombres y mujeres importantes, de mucha experiencia, como son coroneles, como son generales, que fueron llamados a calificar servicios de manera injusta y que hoy tienen a un país en zozobra", apuntó.

Orozco indicó que, pese a las restricciones del orden nacional, ha combatido a los actores armados de la región.