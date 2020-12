Tolima entra en toque de queda: "Que los turistas no vengan"

En el Tolima la tasa de mortalidad por Covid-19 se encuentra en el 3 % y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos llega al 94 %, por lo que el gobernador Ricardo Orozco determinó presentar ante el Gobierno Nacional una serie de medidas para frenar los contagios del virus, que en este momento se encuentran en un pico con cifras preocupantes.

En ese sentido, habrá toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., desde este domingo 20 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021.

Esto también se da ante la ocupación de camas UCI; asimismo, se presentan más de 60 empleados de la salud en situación de contagio y aislamiento por Covid-19, según lo indicó el gobernador Orozco.

Puede leer: Pico y cédula para Navidad y Año Nuevo: la petición de Duque

Por esa razón, en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se tomaron diferentes medidas para contrarrestar el efecto del contagio del Covid-19, decisiones que se han pensado para buscar equilibrio entre la parte económica y la protección de las vidas de los ciudadanos.

"Hay muchos críticos, pero yo soy un hombre de carácter y la Constitución y la ley me eligieron para tomar decisiones encaminadas a salvar la vida de los tolimenses, nos vamos con toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. desde la fecha de aprobación del decreto hasta el 2 de enero", indicó Ricardo Orozco.

Además, el gobernador del Tolima fue enfático al afirmar: "Están en todo su derecho de opinar los sectores de bares y discotecas, pero mi interés no es particular. Mi interés es general para salvaguardar la vida de los tolimenses. También entiendo a Cotelco, pero mi recomendación es que los turistas se queden en sus regiones y no vengan en estas fiestas al Tolima".

Le puede interesar: Dirección Marítima refuerza controles por temporada turística en Cartagena

"Vamos a tener Policía y Ejército en las calles para poder garantizar que estas medidas se cumplan. No podemos permitir que nuestros ciudadanos del departamento y de la ciudad de Ibagué comiencen a morir en sus casas o en las puertas de los hospitales por no tener las camas de cuidados intensivos para poder entubados y poder garantizarles la vida", enfatizó el gobernador del Tolima.