Tolima: más de 10.000 beneficiarios de Ingreso Solidario no han reclamado subsidio

En el departamento del Tolima son 10.522 ciudadanos los que no han reclamado el subsidio Ingreso Solidario que entrega el Gobierno Nacional a las familias con extrema pobreza y vulnerabilidad económica, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19.



La Dirección de Prosperidad Social en el Tolima, informó que debido a problemas con sus productos bancarios o porque no se encuentran bancarizados, los usuarios no han reclamado cuatro ciclos del incentivo económico, lo que ya representa por persona la suma de 460 mil pesos.

Por este motivo la dependencia inició una campaña junto a las alcaldías municipales para ubicar a quienes aplicaron al subsidio y por múltiples motivos no lo han retirado.



“Hemos hecho unos cruces de bases de datos para obtener más información sobre esas familias y arrancamos con la estrategia que hemos denominado ‘toma de municipios’, para ubicar esas familias. La idea es que a partir de la segunda semana de agosto puedan recibir el incentivo acumulado, en ese momento serían 640 mil pesos en un único giro”, explicó Duberley Ramírez, director de Prosperidad Social en el Tolima.



La acumulación de los últimos cuatro meses de Ingreso Solidario equivalen a cerca de cuatro mil 800 millones de pesos. Con estas jornadas esperan que a mediados del mes de agosto ya se hayan localizado un alto porcentaje de los beneficiarios.

“Hay muchas familias que están allá en sus casas confinadas y que realmente están pasando necesidades y podrían estar en estos listados de estas 10 mil 522 familias que tenemos que ubicar”, agregó.



Estos ciudadanos se encuentran ubicados en los 47 municipios del Tolima, la mayoría en Ibagué.