Tolima superó el 90% de ocupación de camas UCI

En alerta se encuentran las autoridades de salud en el Tolima, ante el significativo incremento que ha tenido, durante el mes de diciembre, la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del departamento.



Ante el aumento de casos de covid-19, además de las emergencias y patologías que comúnmente se atienden para esta temporada del año, la capacidad de la red hospitalaria comienza a acercarse a su tope.

Jorge Bolívar, secretario de Salud departamental, indicó que a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), se ha evidenciado que la ocupación real de camas UCI ya alcanzó el 97%.



“Después de aumentar de 188 a 357 camas, hoy la ocupación real está sobre el 97%, es decir, está casi lleno. Decimos ocupación real porque estamos en una alerta roja hospitalaria y desde el CRUE estamos monitoreando todos los días y determinamos que ese es el porcentaje”, expresó Bolívar.



Adicionalmente, en algunos centros hospitalarios comenzaron a escasear los medicamentos para tratar los pacientes con coronavirus y el personal médico también se ha visto afectado por la pandemia.



“Tenemos clínicas donde ya se les agotó el medicamento, el Ministerio nos está ayudando para que llegue pronto, pero en ese caso tenemos camas pero no tenemos el medicamento. En otros tenemos las camas pero no tenemos el personal médico. En el hospital Federico Lleras tenemos más de 50 personas incapacitadas, la mayoría por covid”, agregó.

Producto de este panorama y teniendo en cuenta que el Tolima ya alcanzó los 37.547 casos acumulados y las 1.118 muertes, las autoridades adoptaron diferentes medidas para reducir la rapidez de contagios.



En todo el departamento se estableció el toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, diariamente hasta el próximo 2 de enero.