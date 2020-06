Toque de queda extendido ya no regirá en Chía

El alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, informó que el toque de queda que había planteado para este fin de semana ya no aplicará, ya que por pedido del Ministerio del Interior las medidas de aislamiento deben empezar a flexibilizarse.

“Queda abolido el toque de queda que habíamos generado para este fin de semana; el mismo sólo aplicará de 7 de la noche a 5 de la mañana”, dijo el mandatario local, quien llamó a los ciudadanos a permanecer en casa y a cuidarse.

Además, explicó las medidas que se mantienen y las que se implementarán para tratar de mantener un control del contagio de coronavirus.

"El pico y cédula entre semana se mantiene de 8 a.m., a 4 p.m., con los mismos dígitos y tenemos que acudir nuevamente al pico y género… Los días sábado podrán salir los hombres y los domingos las mujeres”, explicó Segura.

La anterior medida por género aplicará con horarios de 8 a.m. A las 12 del día podrán salir personas de 18 a 42 años, y del mediodía hasta las 4 p.m. saldrán personas de 43 a 69 años.

En cuanto a los menores, el alcalde indicó: “entre 6 y 17 años podrán hacer actividad física de lunes a miércoles de 10 a.m. a 11 a.m.”, y para mayores de 18 a 60 años, saldrán de 5 a.m., a 8 a.m. de lunes a viernes.

También aclaró que el transporte público se reactiva con la capacidad de la tarjeta de operación y anunció que se eliminará el conduce que era un cobro que se hacía a los transportadores, al igual que se eliminará el pago por el uso de tractores para agricultores.

Las venta de bebidas alcohólicas se permitirá una botella por persona una vez al día.

