Tractocamión aplastó camioneta y dejó tres personas muertas en vía Girardot – Ibagué

Tres personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la madrugada de este martes en el kilómetro 7 de la vía Girardot – Ibagué, a la altura del corregimiento de Chicoral, en el municipio de El Espinal, en el Tolima.



La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en este departamento confirmó que un tractocamión se volcó y aplastó una camioneta que iba en el mismo sentido vial, en la que se movilizaban las víctimas fatales.

Presuntamente el conductor del vehículo pesado realizó una maniobra evasiva con el fin de no colisionar contra la camioneta, sin embargo perdió el control del mismo y sufrió un volcamiento lateral. La carga terminó sobre el carro particular.



“Al parecer el conductor de un vehículo tipo tractocamión ejecuta una maniobra evasora para no colisionar a un vehículo tipo camioneta que se encontraba en el mismo sentido vial. Lamentablemente el tractocamión sufrió el volcamiento y con su carga ocasiona el aplastamiento de la camioneta”, reportó la mayor Nayibe Díaz, jefe de la Seccional.



Preliminarmente se dio a conocer que los fallecidos son el conductor de la camioneta y dos acompañantes, cuyas identidades aún no se revelan. Mientras tanto, dos afectados más reciben atención médica en un centro asistencial de este municipio.



“Lamentablemente murieron tres personas en el lugar de los hechos y dos más fueron remitidas al centro hospitalario de El Espinal, en donde se recuperan satisfactoriamente”, agregó la mayor Díaz.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que mientras se ha atendido la emergencia se ha presentado paso a un carril en este punto del corredor Girardot – Ibagué, en el sector de la variante de Chicoral.