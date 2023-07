Germán Cediel, personero de Anzoátegui, municipio del norte del Tolima, denunció que pese a las amenazas que recibió a través de un panfleto, por ahora las autoridades no le brindan medidas de protección para garantizar su seguridad.



Vale recordar que finalizando la semana anterior, el servidor público advirtió que recibió un documento en el que, al parecer, un grupo armado al margen de la ley le restringe el desplazamiento en la zona rural de esta localidad.

Lea también: Personero de Anzoátegui (Tolima) denunció amenazas en su contra.



Mencionó que pese a que se cumplió un consejo de seguridad extraordinario para analizar las amenazas, en el mismo se le informó que se investigará la precedencia del panfleto, sin embargo, no se adoptaron otras medidas.



Por este motivo, considera que no se le ha brindado la atención suficiente a su caso. “No es el apoyo que creería que debería recibir porque en ningún momento me dijeron como “vamos a acompañarlo”, sino que simplemente me dijeron que es algo que se va a investigar. No sabría decir de donde provienen dichas amenazas”, señaló.



Por su parte, el secretario del Interior del Tolima, Javier Triana, aseguró que tras las denuncias se activaron los protocolos de protección.



“Una vez activada la ruta de protección, todos los organismos de seguridad van a estar priorizando las acciones para proteger la integridad y la vida de este funcionario. De igual manera, tenemos conocimiento que se realizó un consejo de seguridad en Anzoátegui, tuvimos comunicación con el alcalde y estuvo acompañado con toda la Fuerza Pública", puntualizó Triana.

En otras noticias: Padre de niños perdidos en la selva denuncia presiones del dueño de avioneta accidentada.



Según el personero, con anterioridad ya había sido víctima de intimidaciones. Dijo que finalizando el mes de junio recibió una llamada en la que el presunto comandante de una estructura armada lo citó a una reunión, a la cual no asistió.