Tras ser víctima de ataque armado, alcalde en Tolima reclama más protección

Julio César Góngora, alcalde de Piedras, municipio al centro del Tolima, advirtió con preocupación que tras el atentado que sufrió hace un mes y pese a reiteradas solicitudes que ha elevado ante las autoridades su esquema de seguridad no ha sido fortalecido, por lo que teme por su integridad y la de su familia.

"Estoy a la espera de un estudio de riesgo que me están haciendo, pero veo que ha sido muy lento el proceso. Vengo pasando cartas a la comandante de la Policía Metropolitana, que nos corresponde en materia de seguridad a nosotros, pero hasta el momento no ha habido una respuesta positiva en este tema", explicó Góngora.

Agregó que cambió sus rutinas cotidianas y le tocó asumir medidas para garantizar su propia seguridad, toda vez que no ha contado con respaldo por parte de las autoridades en este proceso.

De región central: Tras recibir panfleto con amenazas, personero en Tolima pide medidas de protección

"Tengo un hombre en el esquema, el que siempre se nos ha brindado desde el principio de mandato, pero no me han aumentado la seguridad en este momento. Ha faltado diligencia porque esto fue una situación grave y no se me han esclarecido las cosas, siempre temo por represalias", explicó el alcalde.

Es de recordar que Góngora fue abordado en un establecimiento público en Ibagué en junio pasado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones y le provocaron una herida en la zona de los glúteos. Tras el atentado ha tomado precauciones, lo cual, en su concepto, ha restringido su gestión como primera autoridad del municipio de Piedras.

El atentado quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, ubicado en la comuna Siete de la capital tolimense, en el que sucedió el hecho. Un plan candado y el seguimiento de la Policía permitió la captura de uno de los tres responsables del mismo, sin embargo, no ha sido esclarecida la causa de este hecho.

Lea también: Crecen casos de extorsiones desde cárceles: delincuentes usan nuevas modalidades

Inicialmente, las autoridades de Ibagué explicaron que esto había correspondido a un intento de hurto de una alta suma de dinero, pero esta versión fue descartada por la propia víctima.

"Las autoridades hablaron de montos de dinero que retiré pero eso fue mentira y se puede verificar ante las entidades bancarias que eso no fue así. Todo está quieto, no me han vuelto a notificar nada de la situación. Temo por la vida mía y de la familia", puntualizó Góngora.

El alcalde reiteró la solicitud de celeridad en el proceso investigativo y en la asignación de efectivos a su esquema de seguridad.