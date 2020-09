Tres menores resultados heridos por incendio en la correccional de Ibagué

Tres menores de edad habrían sufrido serias quemaduras producto de un incendio que se registró en las instalaciones del Politécnico Luis A. Rengifo, correccional de la capital del Tolima, ubicada en el barrio Claret.



Al parecer, dos de los menores de edad prendieron fuego a una colchoneta en uno de los dormitorios, situación que se salió de control y que provocó que las llamas se extendieran por el lugar.

Edil Torres, padre de una de las personas que resultó afectada, relató que el incendio se propagó rápidamente, por lo que los adolescentes que se encontraban en el sitio no alcanzaron a salir ilesos.

“Uno de los niños estaba mal emocionalmente en el momento y se le dio por prender una colchoneta en la reja de entrada a la habitación. Esa cayó sobre las camas y eso se incendió de una vez. El fuego fue tan intenso que los extintores no dieron abasto para poder apagar el fuego”, explicó el padre de familia.



Contó que en el momento de la emergencia, dos de los ocupantes de la habitación se refugiaron en el baño, con el propósito de protegerse de las llamas; sin embargo, uno de ellos sufrió graves quemaduras, ya que estuvo más expuesto a la candela.



“Dos niños se metieron al baño y uno no alcanzó, fue el que tuvo quemaduras más fuertes. Intentaron abrir la reja pero no pudieron porque los candados estaban al rojo vivo. Luego pudieron entrar y los sacaron”, agregó.

Los menores fueron trasladados al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, en donde reciben atención médica. Debido a que algunas de las lesiones fueron tercer grado, se tenía previsto su traslado a la ciudad de Bogotá para ser atendidos directamente en un pabellón de quemados.