Tres muertos en accidente de mina en Cucunubá, Cundinamarca

Por su parte, los familiares de los trabajadores han mencionado que todavía existe gran contenido de gases que obstaculizan el paso de los rescatistas, para ingresar a la mina.

“Se habla de cuatro mineros o tres fallecidos, los de rescate no nos han confirmado y están viendo cómo pasan y eliminan el gas. Con los tres que ahorita sacaron ahora quedan cuatro, no han llegado a dar con los otros, están todos los cuerpos de seguridad, no podemos hacer nada, vinieron a trabajar y llegamos con la noticia”, mencionó uno de los familiares de los mineros.

De interés: Al menos 11 mineros atrapados por explosión de mina en Cundinamarca

Cabe recordar que la explosión ocurrió cerca a la Vereda Pueblo Viejo, dentro de una sola mina que ocasionó estragos en las otras dos conocidas como El Cóndor y El Manto Seis.