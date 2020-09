El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda de nulidad que fue instaurada contra el proceso de elección del actual personero de Ibagué, Wilson Prada, y como medida cautelar suspendió provisionalmente del cargo al funcionario.



Esta demanda fue presentada por el abogado Edgardo Sánchez, quien también participó en el concurso de méritos que realizó en el 2019 el Concejo de Ibagué, para ocupar este cargo.

Su principal argumento es que presuntamente hubo fallas en dicha convocatoria, ya que la realizó una entidad que, considera, no es idónea.

Cabe recordar que la Corporación Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socioeconómico (CCIES) a través de un convenio con el Concejo, se encargó de la realización del concurso de méritos. Para Sánchez, en este punto se habrían violado varias normas.

"Se solicitó porque el Concejo Municipal vinculó a la Corporación para realizar el concurso, pero resulta que dicho contrato está contradiciendo lo que se reglamenta sobre la elección de personero. Esta corporación no es la que debe utilizarse para este tipo de concurso, deben ser instituciones o universidades que estén especializadas en procesos de elección de personal”, explicó Alejandra Nieto, abogada del demandante.



En este sentido, el Tribunal estudiará el documento y mientras tanto, ordenó como medida cautelar suspender provisionalmente del cargo al jefe del Ministerio Público.



Por su parte, Prada indicó que no ha sido notificado sobre la determinación y aclaró que no se está cuestionando su participación en la convocatoria, sino la idoneidad la CCIES.

“En ningún momento se ha cuestionado que Wilson Prada haya cometido una irregularidad o que se encuentre inmerso en una posible inhabilidad para ejercer, lo que se está cuestionando es la presunta falta de idoneidad de quien adelantó el concurso”, expresó.

Una vez se aplique la suspensión, el Concejo de Ibagué debería nombrar en este cargo a un funcionario de la Personería, quien asumirá estas funciones de forma temporal.