El ingeniero recordó que el largo tiempo de construcción de esta megaobra obedece entre otras cosas, a que "cuando se estaban trabajando las dos primeras licitaciones había varios riesgos... por eso se decidió que primero se debía construir un túnel piloto".

Añadió que este proceso "estuvo lleno de problemas para poder avanzar. Por eso, en zonas con fallas uno avanza de 30 a 50 centímetros diarios, mientras que en un terreno normal el avance puede ser de 6 metros".

Frente a los cuestionamientos que han surgido desde algunos sectores que critican que no será mucho el ahorro de tiempo en el viaje para las personas que transitan por la región, el ingeniero Germán Pardo aseguró que "hay proyectos de miles de millones de dólares en Europa y Japón que solo aportan 4 minutos en tráfico. En este caso, no es solo el ahorro en tiempo (entre 90 y 120 minutos), sino beneficios ambientales y económicos que no solo tienen que ver con el tiempo".

Cabe mencionar que solo el Túnel de la Línea tuvo una inversión superior al $1 billón, tiene 8,65 kilómetros de longitud y atraviesa la compleja Cordillera Central.

La megaobra hace parte de una vía estratégica para impulsar la economía y competitividad del país, ya que al reducir costos de operación busca una mejor comercialización de productos que pasan por el puerto de Buenaventura, el principal sobre el Pacífico.

Además, comunicará en menor tiempo ciudades del suroccidente del país como Cali y Armenia, con la capital del país.