A través del decreto N. 0131 del 7 de febrero del 2024, la alcaldía de Tunja modificó los horarios para el desarrollo de actividades comerciales en la ciudad.

La novedad radica en que muchos establecimientos podrán operar las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Es el caso de aquellos que pertenezcan al sector de manufactura, comercio y servicios, comercio primera necesidad, plazas de mercado, cafeterías, entidades financieras, centros comerciales, gastrobares y restaurantes.

"La economía se va a dinamizar no solo en 12 horas sino las 24 horas de una Tunja incluyente, productiva y cuidadora. Somos una ciudad trabajadora y echada pa lante, esto significa que queremos una capital viva y funcionando las 24 horas", señaló el alcalde, Mikhail Krasnov.

El mandatario cuestionó el hecho de limitarse a la rutina diurna "cuando la noche puede ser aliada para el desarrollo económico y para la innovación".

Asimismo, enfatizó en que no descuidará las calles, la iluminación, la seguridad y el transporte, pues considera que estos son factores claves para garantizar que "Tunja siga siendo segura y cómoda durante la noche".

"Tunjanos, se unen a este reto, no será fácil, pero tenemos el potencial para conectar Tunja con el mundo", enfatizó el profesor ruso.

En el caso del sector de la construcción el horario habilitado será de lunes a viernes es de 6 am a 8 pm y los sábados de 6 a.m. a 6 p.m. Las tiendas de barrio de lunes a domingo de 6 a.m. a 12 p.m. Sin embargo, el expendio de alcohol solo lo podrán realizar entre las 10 am y las 10 pm.

En el caso de licoreras, discotecas, café bar y bares, el horario de operación será de 10 am a 3 am de lunes a miércoles, de 10 am a 5 am de jueves a sábado y domingos de 6 p.m. a 3 a.m.

Hay que destacar que el acto administrativo insta a los establecimientos a impedir el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, pues esto está prohibido.

Tenga en cuenta que el decreto entró en vigencia desde las 00 horas del 9 de febrero y se extiende hasta el 01 de junio del 2024.

Consulte el decreto en https://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0131-de-07-de-febrero-de-2024-por-el-cual