Turistas han afectado el páramo: solicitan medidas para regular turismo en vía Murillo – Manizales

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) solicitó a diferentes autoridades, locales y nacionales, regular el turismo en la vía Murillo - Manizales, al norte de este departamento, específicamente en la zona de páramo del Volcán Nevado del Ruiz.



Esta área protegida, que hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, ha recibido cientos de visitantes en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación, ya que algunas personas han arrojado basuras y afectado la vegetación, entre ella, los valles de frailejones.

Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, dijo que es importante que entidades como el Ministerio del Transporte y la Gobernación controlen el ingreso de vehículos y las actividades que se desarrollan en este punto.



“Es muy importante hacer un llamado al Invías (Instituto Nacional de Vías), Mintransporte, alcaldes, Gobernación del Tolima, para que entre todos regulemos el tránsito vehicular, regulemos el tipo de turismo que se viene realizando allí”, expresó.



La autoridad ambiental ha pedido a los visitantes que no extraigan material vegetal, animal y geológico del parque, que no ingresen a las zonas verdes, que aprecien los frailejones desde sus carros y que hagan una adecuada disposición de las basuras.



“Nosotros desde Cortolima venimos desarrollando una serie de acciones, indicamos a las comunidades que se acercan al parque la importancia ecosistémica de esta zona. La necesidad de no ingresar al parque, no parquearse en alrededor de la carretera, no colocar ventas de elementos en el tránsito de la vía”, agregó la funcionaria.

Recientemente la Gobernación del Tolima advirtió que en este tramo se encontraron desechos de diferentes tipos, como botellas plásticas, pañales e incluso restos de fogones.