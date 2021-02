El Plan de Vacunación contra covid-19 en Colombia sufrió problemas a una semana de haber iniciado, en medio del traslado de 5.700 vacunas al departamento del Tolima que iban a ser aplicadas este fin de semana, pero que tuvieron que ser puestas en cuarentena.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Salud se decidió poner esta cantidad importante de dosis de Sinovac en cuarentena, luego de que se presentara un leve aumento en la temperatura recomendada por la farmacéutica para el transporte de estas.

El director de Medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, entregó detalles de lo que sucedió en medio del traslado de las vacunas.

Explicó que durante el transporte de las cajas con las vacunas hacia el departamento, la temperatura estuvo entre 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 am y las 12:55 del mediodía, la temperatura llegó a 9,3 ° C, un 1.3°C por encima de lo recomendado para el transporte de los antígenos en recorridos de una hora y 25 minutos.

Tras detectar esto a la llegada de las vacunas al departamento, decidieron suspender provisionalmente la vacunación, sin embargo, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que desde esta cartera sugieren que el producto no debió sufrir ningún daño ya que los estudios muestran que el biológico mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C por 14 días.

