Van cuatro menores quemados con pólvora en Ibagué pese a estar prohibida

Ocho personas quemadas con pólvora es el nuevo saldo de afectados con estos artefactos en Ibagué, anunció este lunes la secretaria de Salud municipal, Jhoana Ximena Aranda, quien ratificó que de esta cifra cuatro son menores de edad.

Según la funcionaria, todos recibieron laceraciones por activar mechas de forma indebida y fueron atendidos en los diferentes centros asistenciales de la capital del Tolima.

“Hacemos un llamado a los padres de familia para evitar que este flagelo de la pólvora sigue llegando a nuestros menores de edad. Existe un decreto que debemos cumplir, no cualquiera pueda manipular estos elementos pirotécnicos. Si no cuentan con los permisos, no es posible acceder a ellos, hoy en día donde tenemos más afectados es en los barrios Moderna y Salado”, dijo Jhoana Ximena Aranda, jefe de la cartera de Salud.

Los quemados con pólvora son:

Niña menor de 12 años de edad con quemadura por mechan en su mano izquierda en el barrio La Gaitana.

Menor de 13 años de edad con quemadura por mecha en mano derecha en el barrio Modelia.

Hombre menor de 14 años quemadura por mecha en mano izquierda en el barrio El Salado.

Hombre menor de 15 años por mecha en mano derecha con pérdida de falange distal en el barrio Protecho-Salado .

. Hombre de 23 años de edad con quemadura por totes en la mano derecha en el barrio El Salado.

Hombre 23 años de edad quemado por mecha en cuatro dedos de su mano izquierda en el barrio El Ricaurte.

Hombre 24 años de edad por mechas mano izquierda con fractura en el barrio El jardín.

Hombre de 28 años de edad con quemadura por mecha en mano izquierda en estado de alicoramiento en el sector Alto de La Cruz.

Operativos

Frente a los operativos, Aranda mencionó que se están cumpliendo y serán muy riguroso para evitar más personas laceradas.

“Estamos recorriendo los diferentes establecimientos de comercio con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Policía Metropolitana para evitar el uso de pólvora si contar con los permisos”, añadió.

Prohibida la pólvora

Según indicaron las autoridades, hoy en día se tiene activo el decreto 092, expedido en el año 2017, firmado por el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, donde se adoptaron medidas para para el control de la fabricación, almacenamiento, transporte, uso, distribución y venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales en el municipio.

El documento también cita que la solicitud de permisos debe solicitarse ante la oficina de correspondencia la Grupo de Prevención y Atención de Desastres (GPAD), que está a cargo de la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo el municipio de Ibagué.

Entre las personas que pueden ser sancionadas están:

Quienes fabriquen artículos pirotécnicos tendrán una sanción de dos a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

legales mensuales vigentes. Quienes distribuyan o comercialicen artículos pirotécnicos tendrán una sanción de uno a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

mínimos legales mensuales vigentes. Quienes vendan artículos pirotécnicos o fuegos artificiales tendrán una sanción de dos a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y decomiso de la mercancía.

Cifra del Tolima

De acuerdo con el balance de la Secretaría de Salud del Tolima, la cifra de quemados a corte de este lunes 6 de diciembre es de diez personas afectadas por estos elementos pirotécnicos, que se distribuyen en los siguientes municipios de la región:

Ibagué ocho casos (de ellos cuatro menores de 15, 14, 13 y 12 años)

(de ellos cuatro menores de 15, 14, 13 y 12 años) Coyaima dos casos de menores de edad de 11 y 12 años de edad.

“Las cifras siguen creciendo. Tenemos un incremento del 1.000% respecto al año anterior; es decir que el año pasado a 5 de diciembre no se habían presentado personas quemadas por pólvora y este año ya llevamos diez”, explicó le jefe de la dependencia, Jorge Bolívar.