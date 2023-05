Vapor en vía Bogotá–Manizales: “se registra presencia de gases cerca al gasoducto”, dice TGI

La presidenta de la Empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI), Mónica Contreras, indicó que sigue siendo un misterio la emisión de gases y las altas temperaturas de más de 700 grados en el sector de La Virgen sobre la vía Bogotá-Mariquita-Manizales, situación que ocasionó la suspensión del servicio de gas de forma preventiva en varios departamentos del país.

En diálogo con RCN Radio, la directiva dijo que el Servicio Geológico Colombiano informó que ese color rojo que se ve es la combustión de ese gas que alcanza hasta 700 grados y no es roca fundida, por lo se trataría de un fenómeno natural no identificado, pero no de origen volcánico.

“TGI Informa que en el sector de Cerro Bravo se registra presencia de gases en proximidades a nuestro gasoducto, por lo que se activaron todos los protocolos de seguridad y se constata que tampoco eran gases relacionados a nuestro gasoducto. Inmediatamente notificamos al Servicio Geológico Colombiano de esta situación”, indicó.