Un hecho sin precedentes se presentó en la ciudad de Ibagué. En medio de un operativo contra piques ilegales que adelantaban las autoridades fue inmovilizado un Fórmula Tres, un vehículo de competiciones que transitaba ilegalmente por la vía que conduce al Aeropuerto Perales.



El secretario de Movilidad de la capital del Tolima, César Fabián Yáñez, explicó que, pese a que el monoplaza no estaba participando en carreras, no tenía autorización para desplazarse por las calles del municipio.

“Notamos la presencia de un tipo de carro de carrera, nos informan que es un Fórmula 3. Tuvimos una reacción rápida y vimos que el mismo estaba dando la vuelta en una glorieta en sentido aeropuerto–Avenida Pedro Tafur, en la zona donde casi siempre hacen esas carreras ilegales”, señaló.



Al lugar se desplazó un número considerable de uniformados de la Policía, agentes de tránsito e incluso el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para verificar lo ocurrido. En la actividad se inmovilizó el Fórmula 3, otro automotor cuya placa no sería visible y se impusieron nueve comparendos.



“Es la primera vez que se presenta, esto no es usual. Ellos nos manifestaron que estaban haciendo una convocatoria para tomar fotos, pero como les manifesté, si prendieron el vehículo y este anduvo por las calles” agregó Yáñez.



La preocupación para los funcionarios es que este automotor, que habría alcanzado una velocidad de 150 kilómetros por hora en ese tramo, debe utilizarse solo en pistas especiales para evitar accidentes que involucren a los transeúntes.



El creador de contenido para redes sociales Alberto Obando, conocido como El Ingeniero, quien estuvo en el lugar tras hacer la convocatoria, dijo que se trató de una sesión de fotos publicitarias y no de una competencia.



“Efectivamente el vehículo transitó por un tramo de la vía y nosotros no contábamos con los respectivos permisos, sin embargo lo único que nosotros pretendíamos realizar era tomar fotografías para redes sociales y no pretendíamos realizar ningún tipo de competencia, carreras o nada que tenga que ver con la ilegalidad”, señaló a través de su cuenta de Instagram.

Las autoridades elevarán una consulta al Gobierno Nacional para que dé instrucciones sobre el procedimiento para entregar el monoplaza a su propietario, ya que al ser un caso sin precedentes no hay claridad sobre el paso a seguir.