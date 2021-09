Vendedores informales de Ibagué piden flexibilizar restricciones para aprovechar en fin de año

Producto de los recientes operativos para recuperar el espacio público y también de las dificultades económicas generadas por la pandemia del coronavirus, los vendedores informales del centro de Ibagué piden al alcalde Andrés Fabián Hurtado que flexibilice las restricciones y les permita trabajar libremente en la temporada de fin de año.



Argumentan que han sido serias las afectaciones para el sector en el último año y medio, ya que las ventas han disminuido y los operativos de las autoridades se mantienen. Por este motivo, piden apoyo a la Administración Municipal para solventar las pérdidas durante octubre, noviembre y diciembre.

“Le rogamos de corazón al señor Alcalde que nos deje trabajar, al menos para conseguir la navidad para nuestros hijos porque por esta pandemia todo está demasiado duro. Sagradamente nosotros no hemos podido darles nada por la misma situación porque no hemos podido laborar bien y la policía está molestando demasiado”, expresó una de las comerciantes consultadas por RCN Radio.



Otro de los vendedores expresó que espera “no hagan operativos porque ya estamos llegando a diciembre y nosotros por la necesidad de la pandemia estamos trabajando por los laditos. Nosotros estorbamos en la calle pero es por la necesidad, porque a nosotros ya no nos ocupan en ninguna parte”.



Mencionaron que en diciembre de 2020 resultaron sumamente afectados por los confinamientos decretados en fechas importantes, como el 24 y el 31, debido al denominado pico de la pandemia.

Ante la solicitud de los vendedores informales no se ha pronunciado la Alcaldía local; sin embargo, en las últimas semanas se han incrementado los operativos para recuperar el espacio público del centro de la ciudad.