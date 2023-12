Vía al Llano: estos son los pasos habilitados para conductores en la vía Bogotá-Villavicencio

Ante esto, la Administración, Operación Y Mantenimiento De La Vía Bogotá-Villavicencio (Coviandina) informó en horas de la noche que habilitará algunos desvíos y paso controlado por diferentes zonas.

Sobre las 5:50 a.m., se informó que continúa el cierre en el k35+000 El Tablón hasta las 8:45 am. Sin embargo, "se realiza apertura en el k83+000 Buenavista hasta las 7:00 am Continúa cierre en el k0+000 Juan rey hasta las 7:00 am. Tránsito por el puente militar #2 en Naranjal".