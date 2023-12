Vía al Llano: los horarios en los que se podrán movilizar los conductores en estas fechas

Durante estos días de fin de año es habitual que muchos colombianos viajen a los diferentes municipios cercanos a Bogotá para disfrutar de las fiestas y compartir con familiares y amigos. Uno de los destinos preferidos es Villavicencio o algunos pueblos cercanos. Sin embargo, por algunos accidentes que se han registrado en estos días, el tránsito se ha restringido.

Es por esto que Coviandina, encargada de la administración, operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio, definió algunos horarios para el tránsito en estos días.

El horario para el paso vehiculas quedó de la siguiente forma: En la ruta de Bogotá a Villavicencio, el tramo de Juan Rey permanece abierto de 1 a.m. a 3 a.m., reabre de 7 a.m. a 9 a.m., vuelve a operar de 1 p.m. a las 3 p.m. y finaliza de 7 p.m. hasta las 9 p.m.

En sentido contrario, de Villavicencio a Bogotá, en Buenavista, la vía abre de 5 a.m. a 7 a.m., reabre de 11 a.m. a 1 p.m., vuelve a abrir a las 5 p.m. con servicio hasta las 7 p.m., y finaliza operación de 11 p.m. a 1 a.m. del día siguiente.