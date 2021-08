Viaducto de emergencia en vía al Llano estaría hasta el próximo gobierno, según el Invías 

El funcionario dio a conocer algunos detalles del futuro viaducto. “Es un viaducto de 750 metros de longitud en el cual se aleja entre 40 y 80 metros de la zona vulnerable del talud. Tiene un carril de servicio adicional y uno de los apoyos del viaducto se encuentran a lo largo del cauce del Río. Por lo que garantizará que tiene capacidad hidráulica para que en caso de que suceda algo transite por debajo del viaducto como tal”.

El director del Invías concluyó que “no podemos decir que este Gobierno va a terminar el puente, no es acertado ya que podríamos demorarnos porque puede suceder un derrumbe o porque los rendimientos de excavación no sean adecuados. Hemos estudiado el talud como tal, la falla geológica. Hemos estudiado el puente. Sin embargo, hay elementos que no son precisos y por ello el Gobierno asume ese riesgo de los plazos adicionales, pero lo importante es dar inicio a las actividades de construcción lo más pronto posible”.