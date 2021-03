Vías rurales de Herveo, Tolima, colapsadas por deslizamientos

Completamente afectada se encuentra la movilidad de la zona rural del municipio de Herveo, en el norte del Tolima, producto de los múltiples deslizamientos que se han registrado en los últimos días como consecuencia de las intensas lluvias.



Arbeis Rojas, alcalde de Herveo, dijo que es preocupante el panorama, ya que se han presentado derrumbes en aproximadamente once veredas, lo que ha dejado tramos completamente taponados y ha provocado dificultades de tránsito para las comunidades campesinas.

“Tenemos varias vías tapadas por deslizamientos, tenemos once veredas que se están viendo seriamente afectadas. Se ha ido atendiendo poco a poco con la maquinaria que tiene el municipio, pero no es suficiente para atender las emergencias”, expresó el mandatario.



La situación de mayor complejidad se presenta en la vereda Mesones, en la carretera que conduce al corregimiento de Montebonito del municipio de Marulanda (Caldas). Allí hubo un deslizamiento de grandes proporciones que dejó como saldo una persona muerta, cuyo cuerpo aún no es ubicado por los organismos de socorro.



Según Rojas, el hombre de 54 años de edad se desplazaba en una motocicleta cuando se registró el desprendimiento y fue sepultado por el material de montaña.



“Es de bastante magnitud y allí se encuentra una persona desaparecida que quedó atrapada en el alud de tierra. Se encontró la moto de esta persona que tiene como nombre Libaner Osorio y continuamos con la búsqueda”, agregó.

La Administración municipal declarará la urgencia manifiesta y la calamidad pública para enfocar las gestiones y la destinación de recursos a la atención de emergencias ocasionadas por las lluvias y para adoptar medidas preventivas.



También solicita apoyo de la Gobernación del Tolima para recuperar la red vial terciaria.