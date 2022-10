Vías y acueductos colapsados por fuertes lluvias en Cunday, Tolima

El municipio de Cunday, en el departamento del Tolima, ha sido uno de los más afectados por la temporada de lluvias que inició la primera semana de octubre.

El alcalde Luis Gabriel Pérez señaló que la localidad ha afrontado emergencias de diferente índole con víctimas fatales, lo que ha supuesto un reto para las autoridades, que decretaron la calamidad pública, en su capacidad de respuesta.

"Nos encontramos muy preocupados, estamos en el marco de una calamidad pública decretada por la emergencia invernal. El domingo tuvimos una tragedia donde fallecieron dos personas y un bebé, tenemos amenazas de derrumbe, está totalmente obstruida la vía Cunday-Tres Esquinas, así como tenemos colapso de acueductos y colapso de vías", explicó el mandatario.

Además de las dificultades en la red vial y el colapso de acueductos locales por la lluvia, se sumó un corte de energía eléctrica, que se prolongó por cerca de 15 horas y esto derivó en la interrupción de los servicios de telefonía e internet, lo que dejó al municipio totalmente incomunicado.

"La única red que le sirve a esta zona es Claro y no tienen aquí operadores y plantas, por lo que siempre que se va la energía nos quedamos sin red móvil e Internet, eso nos deja incomunicados y me preocupa. Me tocó desplazarme al municipio de Carmen de Apicalá para coger red y comunicarme con el exterior", agregó Pérez.

El alcalde mostró su preocupación por la eventualidad y principalmente por la vulnerabilidad a la que fue expuesta la comunidad rural en las veredas de Cunday, que ante cualquier tipo de riesgo, se quedó sin posibilidad alguna de establecer contacto con las autoridades municipales o con los organismos de socorro.

También lanzó duras críticas a la empresa de telefonía por el servicio que les brinda a los habitantes de este territorio en este tipo de situaciones, ya que, en su concepto, no propuso una solución a la contingencia.