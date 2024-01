En Neiva, un concejal se volvió viral en redes sociales después de protagonizar un polémico video en el que se le ve con varios fajos de billetes y armas de fuego mientras iba de pasajero en un automóvil. Al parecer, el video fue grabado cuando aún no era concejal.

A través de diversas redes sociales, se difundió el video del concejal de Neiva Abel Mendoza, en el que, con gafas y música a alto volumen, es grabado mientras viaja en un automóvil, mostrando lo que parecen ser varios fajos de billetes de $50.000, acompañados de algunas armas de fuego.

Ante esto, el concejal se defendió indicando que sí era él, pero que se trataba de un video antiguo grabado por un amigo suyo, y que no estaban realizando absolutamente nada en contra de la ley, ya que la suma de dinero que llevaba estaba dentro de los límites permitidos. Catalogó la divulgación del video como un ataque político.

Puede leer: Incendio en fábrica de químicos en Cota, Cundinamarca, deja tres heridos

El concejal Abel Mendoza señaló: "He destapado unas ollas podridas de la administración, por esta razón podría ser blanco de un ataque político con este video. Ese video surge hace ocho años, cuando me dedicaba al tema empresarial, y en viajes uno transportaba dinero en físico o a través de las cuentas, pero no hay nada irregular".

Agregó que el video salió a la luz pública ahora porque es concejal y hace diversas denuncias sobre la situación de la ciudad. Al parecer, cualquier persona en su contra habría utilizado el video en su contra.

"Como funcionario público, uno está sujeto a recibir cualquier situación especial. No hay ninguna norma que prohíba llevar esta cantidad de dinero en físico siempre y cuando lo pueda soportar; en cuanto a las armas, cuento con licencia para tener o transportar una. Anteriormente, cuando era empresario, me tenía que cuidar mucho", añadió Mendoza.

También lea: Aerolínea Latam comienza operaciones en Ibagué; ¿Desde cuándo?

Asimismo, el concejal advirtió que el celular donde se encontraba ese video se perdió, que nunca lo publicó en redes sociales y que, por lo tanto, personas inescrupulosas podrían haberlo hecho ahora que es un funcionario público.

Finalmente, dio a conocer que seguirá representando y ayudando a la comunidad, liderando proyectos de vivienda para contribuir al desarrollo del país y la ciudad.