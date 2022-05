Video: Concejal se excusa de llegar tarde a plenarias porque "sufre de sueño"

Durante una plenaria que se llevaba a cabo en el Concejo de Ibagué. Unas declaraciones del cabildante Orlando Rodríguez sorprendió a todos los asistentes, luego de que argumentara que él está imposibilitado para llegar a las sesiones que se dan antes de las 8:00 a.m. porque sufre de sueño.

Luego de que llegó el turno de Rodríguez, en lugar de enfatizar en el tema a debatir, hizo un paréntesis dentro de la sesión, para aclarar sobre su llegada, la cual estaba programada para las 6:00 a.m. a lo que el concejal respondió que no llega a esa hora porque para él es “imposible” madrugar ya que “sufro de sueño”, por eso dijo que no llegaría al horario estipulado, sino a las 8:00 a.m.

Esta intervención, se dio luego de que, en semanas anteriores, el político se quedara dormido en medio de una sesión de control que se estaba llevando dentro de la administración municipal por las presuntas responsabilidades que hubo dentro del Jamming Festival 2022.

En su defensa el representante por el partido Alianza Social Independiente manifestó que “yo no puedo madrugar a las 6:00 de la mañana porque sufro de sueño y eso me dificulta llegar a esa hora por eso, estaré a las 8:00 a.m.”.

Sin embargo, seguía insistiendo que “tengo problemas de sueño, es por eso que mantengo dormido”. Ante esto, se viralizó un video a través de Twitter, en el que los internautas dejaron muchos comentarios al respecto, unos a favor y otros en contra de lo dicho por Rodríguez.