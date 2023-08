Video: Misterioso caballo 'fantasma' siembra el terror en Ibagué

En redes sociales se volvió viral un video de un caballo ‘fantasma’ que generó pánico en los habitantes de Ibagué. Aunque muchos piensan que se puede estar hablando de un invento, también hay otros que sí creen en cosas que no son de este mundo.

Algunas personas en Ibagué afirman que en la ciudad hay lugares embrujados, como el museo Panóptico, porque hay demonios. También, se han visto videos donde aparecen supuestos ovnis y hasta brujas que gritan encima de los árboles.

En TikTok, el usuario @uriel_revelaciones799 publicó un video en el que se puede ver a un caballo ‘fantasma’ que apareció en las calles de un barrio de Ibagué y que generó miedo en los habitantes del lugar.

En el clip se ve a un caballo caminando por las calles hacia la medianoche, según dijo el usuario. Explicó que siempre que este caballo camina asusta a los perros de la cuadra que están en las casas, porque se sienten intranquilos.

“Es algo que les quería compartir, no es habitual, ustedes me dirán qué es. No deja de ser extraño que salga en horas de la noche y en solitario”, manifestó.

Los internautas no dudaron en comentar el video, y así como algunos dicen que es algo paranormal, otros piensan que es normal porque a esa hora no hay personas ni carros en las calles.

“Los perros ladran y el caballo pasa con una ruta definida y no se asusta, no es normal, es paranormal”; “a esa hora no hay carros humanos y puede estar tranquilo”; “ellos tienen memoria, los cabellos pueden seguir los caminos solos, en los que ya han estado”; “Muy cierto lo he escuchado más o menos a las dos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la red social.