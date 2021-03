[Video] Polémica por concierto clandestino en Duitama, Boyacá

Ramírez debe presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el mismo gerente de la central de abastos, el organizador e inclusive contra los artistas que participaron por violar normas para mitigar la pandemia.

El concierto se realizó en las instalaciones ubicadas frente a la ciudadela industrial, a orillas de la doble calzada en la entrada desde Paipa, las mismas que pertenecieron a la empresa Sofasa–Renault.

“Yo soy parte de la coalición de gobierno, les he apoyado las diferentes iniciativas, y hasta he defendido al Gobierno en diferentes momentos, pero esto no solo indefendible, es un escándalo nacional en el que nosotros, como concejales, debemos es pedir explicaciones", indicó el concejal municipal, Ómar James.

Dijo que "con todo el aprecio que le tengo a la Secretaria de Gobierno y consciente de que venía haciendo un excelente trabajo, tengo que decir que por dignidad y responsabilidad debe presentar su carta de renuncia hoy mismo, ya que esto no tiene justificación, al igual que el Comandante de la Policía y el Gerente de Centro Abastos. Esto es muy grave y el pueblo necesita ver autoridad, que se tomen decisiones ejemplarizantes”, expresó.

El concierto tenía precios de entrada de entre tres y cinco millones de pesos por palco de cinco personas, y de 500 mil pesos por entrada individual.