Volcán Cerro Machín: Servicio Geológico desmiente versiones de posible catástrofe

Ante la reciente actividad sísmica del Volcán Cerro Machín, que se percibió en el cierre del año anterior y en el inicio del actual, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) analizó y socializó sus condiciones actuales para ofrecer claridad a la comunidad tolimense.

"Ibagué está aproximadamente a 20 kilómetros en línea recta al Volcán Cerro Machín, este es un volcán muy particular, tiene unas erupciones que tardan mucho tiempo en repetirse. Estamos hablando de que son cientos de años, la última fue hace 800. Puede ser muy pronto o puede tardar 500 años en volver a ocurrir", manifestó Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano.

De región central: Capturan a dos personas presuntamente implicadas en homicidios en Cundinamarca

El SGC hizo un llamado a la calma ante la circulación de información en redes sociales que no tendría sustento científico con relación al Machín, que sí bien permanece activo y en alerta amarilla, su dinámica no da para vislumbrar que vaya a tener una erupción inminente.

"Ha habido una serie de noticias que no tienen sustento científico, unos videos que muestran que llegan grandes bloques de roca incandescente e impactan los edificios de Ibagué, eso es algo que no se puede comprobar científicamente. De acuerdo a los datos de la ciencia, ese escenario no va a ocurrir, no se va a presentar", agregó Fierro.

La incidencia en Ibagué, frente a una eventual emergencia, estaría relacionada con la caída de ceniza o de índole social para acoger ciudadanos que sean evacuados de otros territorios con un mayor nivel de riesgo, por ejemplo, el caso de Cajamarca.

Lea también: Nuevos desplazamientos por los combates de disidencias de las Farc en Argelia, Cauca

“Si Cajamarca tuviera que ser evacuada hay un impacto directo sobre Ibagué, ese impacto son las decenas de miles de personas que tendrían que recibir en este lugar, que no tiene una amenaza tan alta como el otro. Ahí debe haber un concurso de las autoridades y debemos estar preparados para eso”, enfatizó el director general del SGC.

El SGC enfatizó que tiene un monitoreo continuo sobre el Machín, midiendo muchos elementos que pueden permitir unas alertas tempranas que en el término de horas permite tomar decisiones.