Volcán Nevado del Ruiz: alerta por aumento en su actividad sísmica

Desde la tarde del 24 de diciembre, se ha registrado un aumento en la actividad sísmica en el sector oriental del volcán Navado del Ruiz, aproximadamente a 5 km del cráter Arenas, según revela el Servicio Geológico Colombiano.

Los sismos, asociados al fracturamiento de roca, han ocurrido a profundidades de 3 a 4 km, alcanzando una magnitud máxima de 2,5.

Aunque el número de sismos ha sido bajo, algunos habitantes de La Cabaña y el cañón del río Lagunilla, en el departamento del Tolima, informaron sentir temblores. Los eventos sísmicos se produjeron el 24 de diciembre a las 02:02 p.m., 02:03 p.m. y 05:15 p.m., y el 25 de diciembre a las 08:13 a.m.

Paralelamente, se ha observado una sismicidad asociada al domo de lava en el fondo del cráter. Este fenómeno se intensificó desde las 11:01 p.m. del 24 de diciembre hasta las 07:40 a.m. del 25 de diciembre, con un aumento destacado en su nivel de energía entre las 04:50 a.m. y 05:50 a.m. Los sismos, de baja a moderada energía, estuvieron relacionados tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos.

A pesar de que estos eventos se encuentran dentro del estado de Alerta Amarilla, indicativo de una menor inestabilidad, es imperativo no normalizarlos.

La alerta por actividad volcánica subraya la variabilidad e inestabilidad del volcán, y aunque la probabilidad de una erupción significativa es baja, existe la posibilidad de una desestabilización rápida, lo que podría llevar a elevar la alerta a naranja o incluso roja.

Se insta a la comunidad a mantener la calma y estar atenta a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano para seguir de cerca la evolución del estado del volcán.