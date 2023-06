Volcán Nevado del Ruiz: piden no bajar la guardia porque aún podría hacer erupción

Desde hace un par de meses el país ha estado en alerta por la actividad del volcán Nevado del Ruiz, el cual ha mostrado bastante actividad por lo que se han tomado acciones preventivas ante una eventual erupción.

Al llevar tantas semanas en alerta naranja, muchas personas consideran que no sucederá ninguna emergencia por una erupción, no obstante, las autoridades están haciendo un llamado a no bajar la guardia, dado que la actividad del volcán aún es inestable y el riesgo sigue latente.

Le puede interesar: Nevado del Ruiz: Tolima piden retornar a la alerta amarilla

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reitera el llamado a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a las autoridades territoriales y a las comunidades ubicadas en la zona de amenaza a continuar con las acciones de preparación para la respuesta por el nivel de actividad naranja que está registrando el volcán Nevado del Ruiz.

“Les pedimos a los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres a seguir trabajando de manera articulada con las autoridades territoriales y las comunidades, para garantizar una preparación efectiva para la respuesta por el nivel de actividad naranja del Nevado del Ruiz. Si bien el volcán registra signos de disminución en los últimos días, sigue siendo inestable”, dijo el director general de la UNGRD, Olmedo López.

De igual forma, se deben identificar y habilitar instalaciones que funcionen como alojamientos temporales, revisar y actualizar los planes de evacuación con la identificación y señalización de las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Por otra parte, las herramientas de preparación y ejecución para la respuesta a emergencias se deben concentrar en una Sala de Crisis, la cual debe estar ubicada en un sitio seguro con información sobre el organigrama por servicios de respuesta de los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres, el directorio de emergencias, la bitácora de las acciones del día a día y un consolidado de las capacidades de atención que tenga cada territorio en particular.

Las zonas de alto riesgo