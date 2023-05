Volcán Nevado del Ruiz: reducen zona de mayor peligro por erupción

El mandatario caldense señaló que no es bajar la guardia, sino trabajar como lo han venido haciendo y a la vez permitir que hoteles, hostales, termales, agroindustriales y familias que viven de vender bienes y servicios de cara al turismo puedan tener un mejor desempeño económico.



Al PMU no asistió el alcalde de Manizales. El director de Gestión del Riesgo Nacional indicó que se conectó de manera virtual y que del informe que entregó lo que podía concluir es que Manizales salió bien fortalecida de la pandemia del COVID-19. El funcionario del Gobierno Nacional no señaló nada específicamente con relación al Nevado del Ruiz para Manizales.