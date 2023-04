Volcán Nevado del Ruiz: se reporta sismicidad y se mantiene en alerta naranja

Sin embargo, señaló que en las últimas horas no se ha podido detectar anomalías térmicas por las condiciones atmosféricas, pero esto no quiere decir que no sigan presentes en el fondo del cráter.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Además, se mantiene la alerta naranja durante varias semanas.

La entidad recomienda a la comunidad mantener la calma y estar pendiente de la información que emite la entidad sobre el estado del Volcán Nevado del Ruiz.