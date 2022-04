Ya es una realidad la Región Metropolitana que une a Bogotá con municipios de Cundinamarca

Luego de 4 años de que Probogotá Región estudiara la posibilidad de consolidar esta unión entre la ciudad de Bogotá y los diferentes municipios de Cundinamarca, ya está en marcha la Ley 2199 de 2022 que reglamenta el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC).

Con lo anterior se implementa esta entidad, en un trabajo articulado con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. La implementación de la asociación de la Región Metropolitana trabajará en siete temas claves para el bienestar de las personas que viven en Bogotá y en los 116 municipios que conforman Cundinamarca.

Le puede interesar: Se vienen trancones en Bogotá: cierre vial en la avenida 68 por obras del Metro durará tres meses

Entre ellas, movilidad, servicios públicos, desarrollo económico, seguridad, ordenamiento territorial, ambiente y seguridad alimentaria y comercialización. Una estrategia dentro de la cual por primera vez en la historia de Bogotá y Cundinamarca contará con 94 kilómetros de transporte público, masivo y eléctrico con dos trenes eléctricos de cercanía; uno al occidente y otro al norte, así como dos cables eléctricos de conexión regional; uno en La Calera y otro en el municipio de Soacha.

La presidente de Probogotá, María Carolina Castillo, aseguró que la autonomía de tomar decisiones por parte de los municipios que conforman esta alianza no se va a perder, puesto que la región no es una nueva entidad territorial, sino que se trata de generar un espacio en el que los alcaldes de Bogotá y Cundinamarca puedan sentarse a tomar decisiones de planificación colectivas que aporten soluciones a problemáticas que de manera individual no son posibles de resolver.

Lea además: Distrito crea nuevas estrategias para evitar problemas al pagar el impuesto predial en Bogotá

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, resaltó la importancia de este acuerdo. "Este es el primer ejemplo de desarrollo de régimen departamental, creyendo en la descentralización, materializado con recursos de asignación directa y de designación libre para la Región Metropolitana, hoy ya tenemos muchos logros: la Región Metropolitana de Policía, Bogotá-Sabana-Soacha, con 2600 uniformados trabajando y la Agencia de Comercialización de Cundinamarca que garantiza a los pequeños productores del departamento e inclusive de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), tener un pago justo por sus cosechas", afirmó.

Cabe resaltar, que de acuerdo a cifras entregadas por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, actualmente más del 20 % de la población colombiana, alrededor de 10 millones de habitantes, que representan más del 31.6 % del Producto Interno Bruto del país se concentran en esta región, por lo que este proyecto es catalogado como de vital importancia no solo para el desarrollo de los municipios, sino para la misma capital colombiana.