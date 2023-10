Registraduría debe responder por invitación a disidencias a elecciones, dice Mininterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que las garantías están dadas para las elecciones tanto en Popayán, donde las disidencias de las Farc amenazaron con hacer presencia, como en el resto del país y aclaró que el Gobierno no tiene nada que ver en la invitación del Estado Mayor Central en la instalación de mesas en la capital del Cauca.

"Yo no sé de donde nació eso, llamé al registrador a preguntarle" y añadió, "es extraño, pero lo que me dijo el registrador es que han cambiado el sitio donde estará él, aunque pregúnteselo a él. Nosotros como Gobierno Nacional estaremos, como es tradición, en la Plaza de Bolívar, en la mesa 1, abriendo las elecciones y ahí acompañaré al señor presidente y luego estaremos en el PMU y si me toca estar en algún lugar de Colombia, con mucho gusto lo haré", indicó.

No obstante, el ministro del Interior insistió en que las preguntas hay que hacércelas es al registrador nacional, Alexander Vega.