Angélica Valentina Freile Parra fue una de las 35 estudiantes de diferentes regiones del país que tuvo la posibilidad de visitar recientemente el Space Center de la NASA, unos de los centros de aprendizaje en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) más grandes del mundo, ubicado en Houston (Texas, Estados Unidos).

En diálogo con RCN Mundo, la joven indicó que “la experiencia fue algo grandioso. Aparte de aprender todo lo del área de STEM, se aprenden muchas cosas para la vida que llenan demasiado y la fundación que nos permitió llegar allá, tiene como principal objetivo que nosotras seamos un modelo de cambio para el resto de niñas de nuestra comunidad", dijo.

Agregó que "no solo este programa llevó a 35 niñas a que cambiaran su vida, sino que también llevaron a modelos de cambio, porque nosotras regresamos con un propósito y es el de cambiar al mundo en nuestras comunidades, en nuestros colegios. En cada comunidad nosotras vamos a hacer un cambio”.

Angélica, estudiante de décimo grado y quien sueña con ser bióloga marina, dijo que esta experiencia le dejó claro qué es lo que quiere en su vida y en lo que en realidad debe enfocarse.

“Debo tener en cuenta lo que realmente me apasione y no escoger una carrera simplemente por escoger. Tengo que centrarme en que si no se es bueno en algo, sí se puede lograr si uno se lo propone, porque todo con esfuerzo se logra”, dijo Angélica Valentina.