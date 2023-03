Regresar a trabajar en una mina después de la tragedia

A doña Cecilia la encontramos agachada sobre una pila de carbón, escarbando entre los residuos de este mineral, hurgando qué trozos podrían servirle para cocinar y cuales para vender. Doña Cecilia es la madre de dos de los 21 mineros que murieron dentro de varias minas ubicadas en la vereda Peñas de Cajón de Sutatausa, Cundinamarca. Apenas han pasado unos días desde la explosión y ya ella está a pesar de su dolor en su labor de rebusque en la parte externa de una mina similar a la que murieron sus hijos Luís Albeiro y Santiago Blanco Martínez.

“Yo le pedí permiso al ingeniero y me dijo ‘sí, tranquila, recoja su peña, su carbón, lo que salga de las rocas, o lo que vayan botando las volquetas cuando vienen a cargar’. Así que yo selecciono el mineral que voy a echar en la estufa, con el que voy a cocinar la comida, y el más gruesito lo echo al costal y lo vendo a los amigos. De este modo, tengo lo que necesito para el transporte, para mi ropa, para la casa”, comentó.

En la parte superior, a unos cuatro metros de donde está doña Cecilia, hay unos rieles por donde pasan pequeños vagones cargados de carbón. Ella carga su propio mineral en una carretilla; la arrastra y la lleva a casa donde la espera su esposo enfermo y quien fue minero toda la vida. Luego, vuelve por una nueva carga. ¿Qué significa volver a una mina luego que en una de ellas murieran dos de sus hijos?

“Para mí es muy triste y parte el alma perder a dos hijos a la vez; es muy doloroso y considero también a todas las mamás que perdieron a sus hijos. Y diría a esa gente que es dueña de minas, que las arreglen para que la gente cuando entre a trabajar no tenga ningún peligro de gas, ningún peligro de nada; porque yo no diría que no se debe trabajar en la mina puesto que este es el sustento de toda la gente minera, porque vivimos del trabajo del carbón, no hay más trabajo”, indicó.

Volver a una mina después de la tragedia es seguir perforando el corazón de una roca como única forma de sustento a pesar de los riesgos, pero fortaleciendo una certeza:

“Uno es trabajador, uno entra, recoge su material, y no sabe más. No sabe si uno sale muerto, o vivo”, manifestó Edwin, hermano de Julián David Corredor, quien murió en el accidente reciente. Tenía 23 años, y una esposa con 9 meses de embarazo.

Para él, como minero, solo dos cosas se deben tener en cuenta cuando se está a cientos de metros de profundidad: “Lo que necesita uno es la mascarilla y estar pendiente de que no se le vaya a venir el arrume de tierra encima y ya”, sentenció.

Sutatausa queda a tres horas de Bogotá. La extracción de carbón es la principal fuente económica de esa zona. Es un oficio que en su mayoría ha sido realizado por abuelos, padres, hijos. ‘No hay nada más que hacer’, se lamenta Juan Carlos, quien al día siguiente debe levantarse a las 4 de la mañana para retornar a su trabajo en una mina. Su hermano Eduar Alexander Castillo Navarrete, fue una de las víctimas de la explosión.

“Pues en este momento toca llenarnos de valor y entrar otra vez en la mina; como dicen por ahí, toca hacer de tripas corazón porque me tocó quedarme solo con mi mamá y tengo que hacerme cargo de ella como siempre lo hice junto a mi hermano. Quiera o no quiera me toca ir a trabajar”, dijo.

Y esto lo entiende bien el señor Francisco. Aún en su casa permanecen coronas de flores, cuyo olor se mezcla con el aroma del tinto brindado a quienes se acercan a dar las condolencias. Él sigue vestido de luto; su hijo Fredy Albeiro Monroy también murió en la mina.

“La pobreza lo obliga a uno a trabajar en eso, la pobreza”, indicó.

En medio de la pobreza fue que creció el minero Javier Montaño, quien era amigo de los fallecidos. Conversamos con él mientras le brindaban la ayuda psicológica dispuesta tras la tragedia. Recuerda cómo fue su niñez y la de sus hermanos.

“En ese entonces no había recursos. Somos seis hombres y tres mujeres, y los zapaticos que ya no le quedaban al grande se los pasaban al otro y así”, recordó.

Dice que esto es un reflejo de lo que viven otras familias de Sutatausa que se ganan la vida sacando el carbón de las entrañas de la tierra, lo que lo llevó a trabajar en las minas desde muy joven:

“Mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, toda la familia trabajaba en esto. Yo empecé desde la edad de 10 años; en ese entonces no había control para menores de edad, así que el papá lo entraba a uno en la mina para ver cómo era la minería, y a los 12 años le daban a uno un permiso para ingresar a trabajar”, contó.

Regresar a las minas para muchos significa perder la vida, aún después de haber renunciado a ellas y haber decidido volver, como le ocurrió a Jhon Humberto Álvarez Moreno, de 23 años. Hasta septiembre del año pasado había trabajado en una de ellas; y no había cumplido ni siquiera un mes de su regreso a esta labor cuando ocurrió la explosión. Su esposa Tatiana, así lo cuenta:

“Él había cambiado de trabajo porque no en todas las empresas pagan bien. Se fue a empresas de construcción, pero a veces no le salían contratos y decidió retirarse. Así que volvió a la mina y fue cuando pasó la tragedia”.

Este nuevo accidente que mató a 21 mineros en un socavón de Sutatausa, y que supera la cifra de muertes que el año pasado se presentó en Cundinamarca donde 18 personas fallecieron realizando esta labor, es la repetición de tragedias anunciadas que parecen no tener fin.